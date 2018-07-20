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فن

قلب أمه يتخطى 166 ألف جنيه ليلة الخميس

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:33 م
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "قلب أمه" إيرادات بلغت 12 مليونا و810 آلاف و264 جنيها بعد عرض 5 أسابيع بينما حقق امس الخميس فقط 166 الفا و553 جنيها.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى "مجدي تختوخ" يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب يونس فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى تختوخ ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع يونس بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

الفيلم بطولة هشام ماجد وشيكو وكريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.

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