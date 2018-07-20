هبة مجدي ترثي خالتها بكلمات مؤثرة

وجهت الفنانة هبة مجدى رثاء بكلمات مؤثرة لخالتها التي رحلت بعد صراع مع المرض الأسبوع الماضي.



وكتبت هبة مجدى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام": وداعا خالتى سعاد ربنا يرحمها ويعفو عنها ويسكنها الجنة.



وكان الفنان محمد محسن زوج الفنانة هبة مجدي، أعلن عن خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وشيعت جنازتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مصر الجديدة.