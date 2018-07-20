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رياضة

التونسي صادوق سلمي حكما لمباراة المصري ونهضة بركان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:39 م
صدى البلد
نور عادل - محمد الغزاوي
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشرة والتي تجمع بين المصري ونهضة بركان المغربي، والمقرر اقامتها على ستاد المصري ببورسعيد في الساعة السادسة مساء يوم الأحد 29 من يوليو الجاري.

ويتكون الطاقم من التونسي صادوق سلمي حكمًا للساحة، ومعه كل من الليبي عطية أمسعد مساعدًا أول، والتونسي أيمن اسماعيل مساعدًا ثانيًا، فيما سيتولى التونسي سليم بلخواص مهام الحكم الرابع.

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