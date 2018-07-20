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لماذا سميت الكعبة ببيت الله المعمور في الأرض .. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:04 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن البيت المعمور بيت عظيم في السماء السابعة بمحاذة كعبة الأرض وهو قعر عرش الرحمن، وقد رأى رسول الله سيدنا ابراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور، لأنه هو من بنى الكعبة الأرضية وذلك عندما أُسرى به إلى السماء.

وأضاف مستشار المفتي، خلال لقاءه على فضائية "الناس" ذكر لنا أن نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوما لأصحابه:«هَلْ تَدْرُونَ ما البَيْتُ المَعْمُورُ» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنّهُ مَسْجِدٌ فِي السّماءِ تَحْتَهُ الكَعْبَةُ لَوْ خَرّ لخَرّ عَلَيْها، أوْ عَلَيْهِ، يُصلّي فِيهِ كُلّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ألْفَ مَلكٍ إذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا آخِرَ ما عَلَيْهِمْ».

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