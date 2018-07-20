بيع مدينة الأشباح في أمريكا بـ 1.4 مليون دولار..فيديو

بيعت مدينة "الأشباح" كيرو-غوردو التابعة لولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمبلغ 1.4 مليون دولار.



وظهرت مدينة كيرو–غوردو على الخارطة لأول مرة عام 1865 بجوار منجم للفضة، وشغلت المركز الأول في أمريكا بإنتاج الفضة والرصاص في تلك الفترة.



وتحوي المدينة الآن 22 بناء، منها فندق ومتحف وكنيسة وسكن للعمال الذين قطنوها لعشرات السنين وصالون حلاقة.



وعرضت المدينة للبيع قبل شهر بمبلغ مبدئي بلغ 925 ألف دولار وبعدها تلقت شركة العقارات الموكلة ببيع المدينة عشرات العروض لشرائها.



يذكر أن المالك الجديد لمدينة الأشباح، مجموعة استثمارية تنوي تحويلها إلى منطقة جذب سياحي.



وعلق وكيل العقار على صفقة بيع المدينة بقوله: "تمت صفقة البيع، يوم الجمعة 13 يوليو، وهذا يتوافق مع روح مدينة الأشباح".





