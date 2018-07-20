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برلمان

برلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أزمة الثعابين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:53 م
ثعابين
ثعابين
أحمد أيمن
طالب النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ظاهرة انتشار الثعابين بالمحافظات، مؤكدا أن الأزمة تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي يستوجب التدخل من قبل البرلمان للوقوف على أسباب الظاهرة وبحث كيفية حلها.

ورجح الفيومي في تصريحات خاصة سبب انتشار الثعابين بالمحافظات خاصة البحيرة إلى ارتفاع درجة الحرارة التي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية، الأمر الذي دفع الثعابين والعقارب السامة إلى الخروج من جحورها وزحفها على الأراضى الزراعية والمنازل المأهولة بالسكان، مطالبا بضرورة وجود أساليب ردع من قبل الحكومة للقضاء على هذه الأزمة.

ونوه النائب إلى أنه في حالة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي حقيقة ظاهرة الثعابين سيتم عقد زيارات ميدانية للأماكن المتضررة بمشاركة النواب المسئولين عن الدوائر الواقعة ضمن حيز هذه الأماكن، والاستماع إلى المواطنين والأهالي، وأخيرا إعداد تقرير مفصل عن الظاهرة ومواجهة المسئولين به داخل البرلمان للوصول إلى حل للأزمة.

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