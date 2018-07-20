أهالى قرية بالمنيا يطلقون مبادرة الرحمة لتخفيف تكاليف الزواج

أطلق أهالي قرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا مبادرة "الرحمة"، لتخفيف العبء علي المقبلين علي الزواج من الجانبين والتيسير عليهم.



ومن أهم بنودها ان تقتصر شراء شبكه العروس علي "خاتم، دبله، محبس"، وتكتب في قائمه منقولات العروس 40 الي 70 جرام، والغاء حجرة السفرة والنيش والاكتفاء بمنضدة صغيرة.



وأيضًا شراء الأجهزة الكهربائية "غسالة، ثلاجة، بوتاجاز، خلاط، مكواة"، وإلغاء الأجهزة غير الضرورية وإلغاء أطقم "الصيني، الجيلي، الخشاف، والأطقم التي لا حاجه لها"، والاكتفاء بالمفروشات واطقم السرير الضروريه فقط والملايات والستائر ايضا، وشراء غرفة نوم وانتريه وتأجيل غرفة الاطفال لبعد اول مولود وعدم المغالاه في طلب ما يسمي بعشاء العرس، وتوفير تكاليف القاعات الباهظه في الشبكه والاكتفاء بها في الفرح حسب القدرة.