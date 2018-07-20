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مرأة

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:08 م
نيللي كريم - صورة
نيللي كريم - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت الفنانة الجميلة نيللي كريم في إطلالة رقيقة للغاية حيث ارتدت شالا يكشف عن كتف واحدة من كتفيها وذلك في أحدث جلسة تصوير لها من فوق متن أحد المراكب البحرية.

وتمتعت نيللي كريم بإطلالة حيوية وجذابة للغاية، حيث ارتدت شالا طويلا يظهر إحدى كتفيها باللون البيج البسيط، والذي يتلاءم مع لون بشرتها وعينيها، بالإضافة إلى تناغمه الشديد مع لون مياه البحر الزرقاء.

كما تركت نيللي شعرها منسدلا بشكل انسيابي ليتلاءم مع إطلالتها ويعطيها شكلا أنيقا جذابا للغاية، ولم تتكلف في وضع الماكياج فاختارت وضع الكحل داخل عينيها فقط لتظهر بمظهر جذاب وبسيط للغاية.

وإليكم الصور التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني على الإنستجرام، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها..
نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور
نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور
نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور
نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

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