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أستاذ قلب يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:51 م
سليمان غريب
سليمان غريب
هاني حسين
حدد الدكتور سليمان غريب، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب قصر العيني، الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقال " غريب " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من يعاني من السمنة يكون عرضة للإصابة بضغط الدم، بالإضافة إلى من لا يتحرك كثيرا خلال يومه الطبيعي".

وتابع:" من لديه تاريخ مرضي في العائلة بارتفاع ضغط الدم يكون عرضة للإصابة به، بالإضافة إلى من يتناول الملح بكثرة".

وأكمل: "في بداية علاج ارتفاع ضغط الدم لا نعطي المريض أدوية، ولكننا نغير نمط الحياة الغذائي للفرد من خلال نصحه بتقليل الملح واستبداله بالخضراوات".

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