أستاذ قلب يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. فيديو

حدد الدكتور سليمان غريب، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب قصر العيني، الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.



وقال " غريب " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من يعاني من السمنة يكون عرضة للإصابة بضغط الدم، بالإضافة إلى من لا يتحرك كثيرا خلال يومه الطبيعي".



وتابع:" من لديه تاريخ مرضي في العائلة بارتفاع ضغط الدم يكون عرضة للإصابة به، بالإضافة إلى من يتناول الملح بكثرة".



وأكمل: "في بداية علاج ارتفاع ضغط الدم لا نعطي المريض أدوية، ولكننا نغير نمط الحياة الغذائي للفرد من خلال نصحه بتقليل الملح واستبداله بالخضراوات".