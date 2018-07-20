التصريح بدفن جثتي حادث تصادم قريه الشرفا بالمنيا

صرحت نيابة مركز المنيا بدفن جثتين من ضحايا الحادث المروري الذي وقع فجر امس الخميس بطريق قريه الشرفا بمحافظة المنيا وتسليمهما لذويهما عقب التعرف على الجثتين



ومن جانبها أعلنت مصادر طبية بمديرية الصحة المنيا، إستقرار الحاله الصحيه لباقي المصابين البالغ عددهم 16 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج بالمستشفى جميعهم عمال محاجر، من بين 28 أصيبوا في حادث تصادم نقل ثقيل بسيارتين ربع نقل وكافتيريا بطريق قرية الشرفا بمركز المنيا



ولقي فجر الخميس، 12 شخصا مصرعهم وأصيب 28 آخرون، معظمهم عمال محاجر، نتيجة وقوع حادث تصام بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالأسمنت بسيارتين ربع نقل يستقلهما مجموعة من عمال المحاجر، كانتا متوقفتين أمام مطلع قرية الشرفا، المؤدي للطريق الصحراوي الشرقي مرورًا بمدينة المنيا الجديدة، ثم اقتحمت السيارات الثلاث، كافتيريا كائنة أسفل منزل ريفي مكون من طابقين مما أدي إلي إرتفاع عدد القتلي والمصابين.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية والرائد محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا لفحص البلاغ ومتابعه نقل الضحايا والمصابين للمستشفيات وتمكن رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على سائق السيارة النقل المتهم بالتسب في وقوع الحادث وتم تسليمه للنيابة العامة وجار التحقيق معه