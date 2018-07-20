العثور على خروف بـ فروة تزن 30 كيلو .. صور

عثر على خروف بفروة وزنها 30 كيلو جراما في مزرعة بمنطقة نيو ساوث ويلز.



وتظهر صور التقطها المزارع جرايم بودين، خروف بفروة ضخمة للغاية تغطي وجهه وأطرافه.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" كان الخروف، الذي أطلق عليه اسم "شريك الثاني" يقبع بالقرب من متنزه وارومبونجل الوطني، على بعد 550 كيلومترًا شمال غرب مدينة سيدني، عندما شوهد وهو يلعب مع الماشية في مايو الماضي.

