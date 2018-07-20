أمريكا تنقلب على كوريا الشمالية رغم نجاح قمة سنغافورة

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بـ"تطبيق كامل للعقوبات" على كوريا الشمالية حتى تقوم بنزع أسلحتها النووية.



وأضاف "بومبيو"، عقب لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن "التطبيق الصارم للعقوبات على بيونج يانج أمر أساسي"، مطالبًا بوقف عمليات النقل غير القانونية للنفط التي تسمح لبيونج يانج بتجاوز الحصص التي تفرضها الأمم المتحدة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي متفائل بشأن مستقبل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، ولكن من أجل هذا سيتوجب بشكل شامل إدراج العقوبات.



وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء تاريخيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الشهر الماضي، في سنغافورة ووعد الزعيم الكوري بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وأكد الزعيمان نجاح تلك القمة التي وصفت بـ"التاريخية".



وفي 2017، وافق مجلس على مبادرة قدمتها الولايات المتحدة، تفرض سلسلة عقوبات اقتصادية على بيونج يانج تمنع الدول الأعضاء من شراء الفحم والحديد والنسيج والمنتجات المتعلقة بصيد الأسماك من كوريا الشمالية، كما وتم وضع حدّ لصادرات النفط والمنتجات النفطية المكررة الى بيونج يانج، وتهدف العقوبات إلى إجبار كوريا الشمالية على وقف برامج تسليحها النووي التي تُعتبر تهديدا للعالم بأسره.