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رياضة

العرض المالي يهدد صفقة انتقال نجم اليوفنتوس إلى تشيلسي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:00 م
يوفنتوس
يوفنتوس
عمرو ابوبكر
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن المفاوضات بين ناديي تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي مستمرة، بشأن التعاقد مع المدافع دانييلي روجاني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "‏سكاي إيطاليا" فإن تشيلسي في مفاوضات مع يوفنتوس من أجل روجاني ولكن لا يوجد إتفاق حاسم بين الناديين حتى الآن وخاصة في الجانب المادي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلي أنه ينبغي على تشيلسي تقديم عرض يفوق 40 مليون يورو للتعاقد معه، بناء علي رغبة البيانكونيري.

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