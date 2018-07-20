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أخبار العالم

إسرائيل تقرر توجيه ضربة عسكرية جديدة لقطاع غزة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:02 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قرر توجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة، وذلك في أعقاب عملية واسعة شنها جيش الاحتلال على القطاع بحجة الرد على إطلاق نار استهدف جنوده على الحدود الشرقية لغزة.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت سابق سلسلة غارات على مواقع تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأدت الغارات الإسرائيلية، إلى مقتل 4 فلسطينيين 3 منهم من كتائب القسام، والرابع مواطن قتل أثناء وجوده شرقي القطاع للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة.

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