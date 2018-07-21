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سيارات

شينزو: واردات السيارات اليابانية لا تشكل أي تهديد للأمن القومي الأمريكى

السبت 21/يوليه/2018 - 12:20 ص
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
مصباح المصرى
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن واردات السيارات اليابانية لا تشكل أي تهديد للأمن القومي الأمريكى، واعدا بإقناع الرئيس دونالد ترامب بألا يفرض رسوما جمركية قد تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي.

وأبلغ آبي خلال مؤتمر صحفي في ختام دورة انعقاد البرلمان: ”واردات السيارات وأجزاء السيارات من بلدنا لم تضر قط الأمن القومي للولايات المتحدة ولن تفعل هذا في المستقبل“.

وأطلقت واشنطن تحقيقا في مايو بشأن ما إذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومي.. وهدد ترامب مرارا بفرض رسوم جمركية كمكون رئيسي في رسالته الاقتصادية، مكررا الشكوى بشأن العجز التجاري لقطاع السيارات في أمريكا، وخصوصا مع ألمانيا واليابان.

وقال آبي إن الشركات اليابانية تصنع حوالي 3.8 مليون سيارة سنويا في الولايات المتحدة أو أكثر من ضعفي عدد السيارات التي تصدرها اليابان إلى أمريكا.. وأضاف قائلا ”القيود على التجارة لن تفيد أحدا، ونحن سنواصل شرح ذلك للولايات المتحدة وسنعمل عن كثب معهم لضمان ألا يتم فرض تلك الرسوم“.

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