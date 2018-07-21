رسالة سلام من قبة الغورى بالإنشاد الصوفى.. الأحد

تقيم فرقة سماع الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية حفلا فنيا بعنوان "رسالة سلام" ، وذلك بمركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة والنصف مساء الأحد 22 يوليو .
ويضم الحفل فرق "سماع للإنشاد الصوفى، التراتيل والألحان القبطية، الترانيم الكنائسية (أكابيلا) وأندونيسيا للإنشاد" بالإشتراك مع مجموعة من الأصوات المتميزة من المحافظات المصرية.
الاحتفالية رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.
ويضم الحفل فرق "سماع للإنشاد الصوفى، التراتيل والألحان القبطية، الترانيم الكنائسية (أكابيلا) وأندونيسيا للإنشاد" بالإشتراك مع مجموعة من الأصوات المتميزة من المحافظات المصرية.
الاحتفالية رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.