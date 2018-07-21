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ثقافة

رسالة سلام من قبة الغورى بالإنشاد الصوفى.. الأحد

السبت 21/يوليه/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
تقيم فرقة سماع الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية حفلا فنيا بعنوان "رسالة سلام" ، وذلك بمركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة والنصف مساء الأحد 22 يوليو .

ويضم الحفل فرق "سماع للإنشاد الصوفى، التراتيل والألحان القبطية، الترانيم الكنائسية (أكابيلا) وأندونيسيا للإنشاد" بالإشتراك مع مجموعة من الأصوات المتميزة من المحافظات المصرية.

الاحتفالية رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.

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