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رياضة

مارسيليا يسعى لخطف بالوتيلي من نيس

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:06 م
مارسيليا
مارسيليا
عمرو ابوبكر
أعلن أندوني زوبيزاريتا المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي مرسيليا الفرنسي، استمرار مساعي النادي "للتوصل إلى اتفاق مع مواطنه نيس، بشأن انتقال المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي إلى صفوف الفريق أثناء فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا.

وقال فى تصريحات صحفية، إن نادي مرسيليا وضع كل الاحتمالات الخاصة بإتمام الصفقة، وفي حال الاخفاق فسيصل النادي إلى تشكيلة تنافسية عبر اتباع خطوات أخرى.

وكان اللاعب الإيطالي دخل في مفاوضات مع مرسيليا منذ شهر بعدما حدد نيس مبلغ 10 ملايين يورو من أجل تحريره قبل عام من انتهاء عقده.

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