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أستاذ قلب يطالب الأطباء بالتعامل مع الرفرفة الأذينية فى أقل من 48 ساعة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:18 م
أرشيفية
أرشيفية
البهى عمرو
قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، إن مرض الرفرفة الأذينية يجب التعامل معه بحذر، موضحا أن هذا المرض ينتشر بعد سن الـ 60 بنسبة 25% إلى 30% لمن يجري عملية جراحية.

وأضاف " سمير" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذا المرض يجعل الإنسان يشعر بارتفاع فى ضربات القلب و الإعياء، مؤكدا أن تجاهل هذا المرض يتسبب فى جلطة داخل القلب.

وأشار إلى أن هناك إمكانية لعودة الإنسان على طبيعته حال تناوله أدوية معينة، موضحا أن هذا المرض خطير.

وطالب الأطباء قبل المواطنين بالتعامل مع هذا المرض فى أقل من 48 ساعة قبل أن يتحول إلى رفرفة مزمنة.

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