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فن

كوبلاى أكا يستعد لـ هل هذا هو العشق

السبت 21/يوليه/2018 - 03:31 م
صدى البلد
أحمد البهي
أكد الفنان التركى كوبلاى أكا أنه يستعد فى الفترة الحالية لتصوير دوره ضمن أحداث فيلمه الجديد "هل هذا هو العشق" ، حيث من المرجح بدء تصويره نهاية الشهر الجارى.

وأضاف "أكا" في تصريحات لجريدة حرييت أنه يواصل حاليًا عقد جلسات عمل مع المخرج للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية التي يجسدها داخل الأحداث.

ومن ناحية أخرى أكد " أكا " أنه لا يعلم مصير الجزء الثانى من مسلسل " الحفرة " ، خاصة وان منتج العمل لم يتحدث معه حتى الآن حول هذا العمل.

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