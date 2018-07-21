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ثقافة

احتفالات ثقافية بثورة 23 يوليو بقصر شنبارة

السبت 21/يوليه/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
ينظم فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة من 22 : 30 يوليو الجاري، في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو.

في يوم 22 يوليو الجاري تعقد محاضرة بعنوان "23 يوليو" الساعة الثانية عشر ظهرًا ببيت ثقافة أبو حماد، وندوة بعنوان "عيد وفاء النيل" الساعة الحادية عشر صباحًا بمكتبة سلمنت، وفي نفس اليوم تنظم ورشة فنية في الرسم الحر الساعة الحادية عشر صباحًا بمكتبة الغار، وإلقاء محاضرة بعنوان ثورة يوليو المجيدة الساعة الحادية عشر صباحًا ببيت ثقافة بردين، كما تقام ندوة بعنوان "كفاح شعب مصر" يديرها يحيى زكريا بنفس الوقت بمكتبة الفرايحة.

أما في يوم 23 يوليو الجاري فتعقد أمسية أدبية للشعراء عن ثورة 23 يوليو الساعة السادسة مساءًا بقصر ثقافة الزقازيق.

وفي يوم 24 يوليو تُلقى محاضرة بعنوان "البيئة وكيفية الحفاظ عليها" ببيت ثقافة شنبارة الساعة الحادية عشر صباحًا، وفي يوم 25 يوليو الجارى تقام محاضرة بعنوان "أهم إنجازات ثورة 23 يوليو" الساعة الحادية عشر صباحًا بمشتول السوق، أما يوم 28 يوليو فتنظم محاضرة بعنوان "شخصيلت لها تاريخ في الحياة الوطنية" الساعة الحادية عشر صباحًا بقصر ثقافة طفل الحلمية.

أما يوم 29 يوليو الجاري فتلقى محاضرة بعنوان "دور مصر الفعال والمحوري في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط" بمكتبة سلمنت، إضافة إلي عقد ورشة رسم حر الساعة الحادية عشر صباحًا بمكتبة كفر صقر.

وتختتم الأنشطة يوم 30 يوليو الجاري فيعقد معرض رسوم أطفال الساعة العاشرة صباحًا بثقافة شنبارة.

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