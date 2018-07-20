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مرأة

4 عادات خطيرة لا تفعليها في فترة الحيض.. أبرزها تناول الخيار

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:01 م
فترة الحيض
فترة الحيض
آية التيجي
هناك بعض العادات السيئة التي يمكن ان تفعليها خلال فترة الحيض، تتسبب في مشاكل انتِ في غنى عنها، حيث ان هذه الفترة هي التي يبدأ الجسم في التخلص من كل الشوائب التي تترسب فيه، مما تعد من أهم الفترات التي يمكن ان تخلص الجسم من الأمراض، والترسبات.

وفي هذا التقرير سنرصد لكم اخطر العادات التى يمكن ان تتسبب في مشاكل جسيمة، والإصابة بامراض خطيرة، وفقا لما تناوله معهد تمديد السرطان الإندونيسية:

1-المشروبات الغازية

- لا تشربى ماء الصودا أو تناول جوز الهند أثناء الحيض، فهو يعمل على تجلط الدم داخل الرحم.

2- تجنبي استخدام الشامبو في فترة الحيض:

ولا يجب ان تستخدمي الشامبو على راسك، وذلك لأن مسام الرأس مفتوحة أثناء الحيض ويمكن أن يسبب الصداع وهو الامر الذي يعرف باسم (ضرب رأس الريح)، فهو خطير جدا ويمكن الشعور بهذا التأثير عند الفتيات وفي وقت لاحق عند التقدم في العمر.

3- تجنبي تناول الخيار:

لا تأكلي الخيار أثناء الحيض لأن البذور الرقيقة الموجودة في الخيار يمكن أن تمنع نزول دم الحيض والمعروفة باسم (نفايات الدم) وان يجعلها تتعلق بجدار الرحم، مما يتسبب في تأخر الإنجاب والعقر عند بعض السيدات.

4- لا تشربي الماء المثلج او الثلج:

وقد تثبت بعض الأبحاث الحديثة أن شرب الثلج والماء المثلج أثناء الحيض يمكن أن يتسبب في بقاء دم الحيض في جدار الرحم، وهو ما يتسبب في الإصابة بالأورام السرطانية بعد 5-10 سنوات.

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