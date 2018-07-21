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ثقافة

مكتبة الإسكندرية تنظم دورة متقدمة في فهرسة المخطوط العربي

السبت 21/يوليه/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في الفترة من 22 إلى 26 يوليو 2018، دورة متقدمة في فهرسة المخطوط العربي، يُحاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء الفهرسة والكوديكولوجي.

تـأتي هذه الدورة إيمانًا بدور الفهرسة في التعريف الدقيق بتراثنا المخطوط، وتأكيدًا لكونها المرحلة الممهدة لعملية تحقيق المخطوط ونشره علميًا.

تهدف الدورة إلى التدريب على حل مشكلات فهرسة وتوثيق المخطوطات العربية، وخلق قاعدة أوسع من مفهرسي المخطوطات، وإبراز العلاقة بين الكوديكولوجي والفهرسة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على قواعد الفهرسة الإلكترونية.

وتستهدف الدورة باحثي الماجستير والدكتوراه المتخصصين في المخطوطات العربية والمفهرسين والمحققين وأمناء الخزانات الخطية، حيث تتناول عدد من الموضوعات منها: فهرسة المخطوطات المختصرة والوصفية والتحليلية، خطوط المخطوطات، العلاقات بين النصوص، تاريخ النسخ ومشكلاته، مشكلات الفهرسة والتوثيق، تصنيف المخطوطات، التزوير والانتحال في المخطوطات، والعناصر الكوديكولوجية للمخطوط العربي.

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مكتبة الإسكندرية تنظم دورة متقدمة في فهرسة المخطوط العربي

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