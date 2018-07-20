والد أول الثانوية العامة: الدروس الخصوصية في المنوفية رخيصة

قال الطالب محمود الأول مكرر علمي علوم، إنه لم يكن يحسب عدد الساعات التي يذاكرها، موضحا أنه كان يذاكر المواد أولا بأول دون أن يترك شيئا للغد.



وأوضح والده خلال استضافتهما ببرنامج « معكم » مع الإعلامية « منى الشاذلي »، المذاع على فضائية « سي بي سي »، أن نجله متفوق منذ الابتدائية، ويذاكر بجد ولا يفتعل أي شغب بالمرة، لافتا إلى أنه أول المدرسة منذ طفولته ولكنه لم يكن يتوقع أن يصبح أول جمهورية.



وعن الدروس الخصوصية، أشار والد محمود إلى أنها رخصية للغاية في المنوفية والمادة الواحدة تكلفتها 40 جنيها فقط.