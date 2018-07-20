ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

والد أول الثانوية العامة: الدروس الخصوصية في المنوفية رخيصة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:54 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الطالب محمود الأول مكرر علمي علوم، إنه لم يكن يحسب عدد الساعات التي يذاكرها، موضحا أنه كان يذاكر المواد أولا بأول دون أن يترك شيئا للغد.

وأوضح والده خلال استضافتهما ببرنامج « معكم » مع الإعلامية « منى الشاذلي »، المذاع على فضائية « سي بي سي »، أن نجله متفوق منذ الابتدائية، ويذاكر بجد ولا يفتعل أي شغب بالمرة، لافتا إلى أنه أول المدرسة منذ طفولته ولكنه لم يكن يتوقع أن يصبح أول جمهورية.

وعن الدروس الخصوصية، أشار والد محمود إلى أنها رخصية للغاية في المنوفية والمادة الواحدة تكلفتها 40 جنيها فقط.

ترشيحاتنا

رسميًا.. محمد صلاح ينافس على جائزة الكرة الذهبية

ناسا تفجر مفاجأة عن أول مركبة فضائية في التاريخ تصل الشمس

بيع مدينة الأشباح في أمريكا بـ 1.4 مليون دولار..فيديو

هبة مجدي ترثي خالتها بكلمات مؤثرة

أم تضرب ابنها بـ الرأس بعد رسوبه في الامتحانات

خبير آثار يفسر علميا وتاريخيا.. وجود المياه بـ تابوت الإسكندرية

بذلة هيثم محمد تثير الجدل على مواقع التواصل.. صور

الأهلي يشكر وزير الداخلية على السماح لمشجع مسجون بحضور جنازة والده

منة فضالي تظهر بإطلالة جديدة على انستجرام

رونالدو الظاهرة يشيد بقدرات لاعب ريال مدريد الجديد

أستاذ جامعي يقتل نجله بدمياط .. والسبب 400 جنيه

المفتي : فوائد البنوك ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

نيولوك جديد لـ مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

استوحي إطلالاتك في المصيف من الفنانات

فيديو

أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم
هيكل: قانون الإعلام سيخضع لتطوير مستمر لمحاربة الشائعات..فيديو
أستاذ قلب: تضخم الغدة الدرقية يرجع لنقص نسبة اليود.. فيديو
هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف.. فيديو
أستاذ قلب يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟