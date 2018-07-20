خالد سمير: اللجوء لعمليات القلب بالخارج يتم في حالات معينة

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، إن الـ 20 عاما الاخيرة عمليات القسطرة استطاعت علاج الشرايين، وان الدعامات ايضا تساعد فى حل مشكلات كثيرة من أمراض القلب.



وأضاف "سمير" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن اللجوء للجراحة فى الخارج لا يتم اللى فى حالات معينة، مؤكدا ان الجامعات الكبرى تصدر بعض الحدود لحماية الأطباء من المساءلة القانونية.



واشار إلى أن هذا القرار لن يتم حتى الان فى مصر ولكن نتمنى ان يتم حتى يعلم كل طبيب حدوده فى التعامل مع مريض القلب ويحميه من المساءلة القانونية كما نشاهد فى الفترة الاخيرة، وتابع: «في الماضي الطبيب لن و لم يقم باجراء عملية القلب اللى بعد الجلوس مع الطاقم الكامل للحالة و الحديث عن تفاصيل الحالة وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار الجماعى ويتم بالتوقيع عليه حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية».