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اقتصاد

المركزي يطبع عملة الـ20 جنيها بـ7 مليارات جنيه في مارس الماضي

السبت 21/يوليه/2018 - 01:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد يحيي
طبع البنك المركزي عملة الـ 20 جنيها خلال مارس الماضي بتكلفة بلغت نحو 7 مليارات جنيه مقابل 6.9 مليار في فبراير السابق له بزيادة بلغت نحو 100 مليون جنيه ومقارنة بـ 6.91 مليار في يناير السابق لهما بزيادة بلغت 90 مليون جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنه تم طبع عملة الـ10 جنيهات بتكلفة 4.343 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 4.145 مليار في الشهر السابق له ومقارنة بـ 4.2 مليار في يناير 2018.

كما طبع البنك عملة الـ 5 جنيهات بـ 3.634 مليار جنيه مقابل 3.502 مليار في فبراير الماضي ومقارنة بـ 3.5 مليار في يناير من نفس العام.

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