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أخبار العالم

فيديو جراف الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. إلى أين؟

السبت 21/يوليه/2018 - 08:12 ص
محمد عثمان
ترامب تعهد بفرض رسوم جمركية على الواردات القادمة لأمريكا

مارس 2018.. بدء فرض رسوم جمركية أمريكية على واردات أوروبا والمكسيك وكندا والصين

يونيو 2018 .. فرض رسوم بنسبة 25% على السلع الصينية القادمة للولايات المتحدة

16 يونيو 2018.. الصين ترد برفع رسوم استيراد سلع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار 

أمريكا تفرض رسوما على واردات الفولاذ والألومنيوم من أوروبا وكندا والمكسيك 

يوليو 2018.. الاتحاد الأوروبي يلغي رسومه الجمركية ويفتح أسواقه مع اليابان

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