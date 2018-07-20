هيكل: قانون الإعلام سيخضع لتطوير مستمر لمحاربة الشائعات..فيديو

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن بعض الشائعات تنتشر بين الملايين من الشعب، وإذا تم نفيها، البعض لا يصدق النفي، ويسلم بتصديق الشائعة، مشيرا إلى أن قانون الإعلام سيخضع لتطور مستمر، وذلك لتطور التكنولوجيا.



وأضاف "هيكل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا يحيى، مقدمة برنامج «آخر الأسبوع» المذاع على فضائية «المحور» أن الإعلام المرئي لم يكن له قانون ينظمه، مشيرا إلى أن عدم مواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي، تسبب في منح فرصة لانتشار الشائعات.



وأوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة ضابطة تنظم عمل الإعلام بشكل عام في الدولة، ولا تتدخل في شؤون هيئة الصحافة والإعلام.

