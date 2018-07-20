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أخبار العالم

قتيل في تظاهرات جنوب العراق .. ومكافحة الشغب تتدخل في بغداد

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:55 م
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
أ ش أ
لقي متظاهر عراقي مصرعه في محافظة الديوانية جنوبي العراق ، وأصيب اثنان آخران بجروح برصاص عناصر تابعة لميليشيا بدر المقربة من إيران ، وذلك خلال تظاهرات اجتاحت محافظات في جنوب البلاد ، وفي العاصمة بغداد.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الجمعة عن مصدر طبي عراقي في الديوانية قوله إن متظاهرا مدنيا في العشرين من عمره توفي في المستشفى إثر إصابته برصاص حراس مقر تنظيم بدر.

في المقابل ، واجهت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وكانت تظاهرات كبيرة انطلقت اليوم ، بمشاركة الآلاف في محافظتي البصرة وذي قار جنوبي العراق ، وأعرب متظاهرون في بغداد عن تضامنهم وحاولوا اقتحام المنطقة الخضراء.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى محافظة البصرة وساحة الحبوبي في ذي قار ، ورفعوا شعارات منددة بـ "الأحزاب الفاسدة"، مطالبين بتوفير الخدمات وإيجاد فرص عمل.

ويشهد العراق وخاصة محافظات الجنوب تظاهرات منذ الثامن من يوليو الجاري احتجاجا على الفساد وتدهور الخدمات.

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