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اقتصاد

الدولار يهبط مع تكرار ترامب انتقاداته لقوة العملة وزيادات الفائدة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:54 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رويترز
هبط الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة مع انتقاد الرئيس دونالد ترامب مجددا قوة العملة الأمريكية.

وصعدت عوائد السندات الحكومية الأمريكية مع تكرار ترامب انتقاداته التي وجهها يوم الخميس لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادة أسعار الفائدة قائلا إنها تحرم الولايات المتحدة من "ميزة تنافسية كبيرة".

واشتكى أيضا من قوة الدولار واتهم الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بعملتيهما.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.8 بالمئة إلى 94.389 وهو أدنى مستوى في أربعة أيام. وصعد اليورو 0.7 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 1.1722 دولار.

وأمام العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.8 بالمئة إلى 111.57 ين وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

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