الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على أهداف تابعة لحماس بغزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه أوصى بتجديد الهجمات على غزة ، مشيرا إلى أن طائراته الحربية بدأت في مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.



ونقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن متحدث باسم جيش الاحتلال قوله "إن هذا الهجوم واسع النطاق في عدد من المواقع يأتي على خلفية حادث إطلاق نار خطير ضد القوات الاسرائيلية اليوم في جنوب قطاع غزة" ، وأشار إلى أن الطائرات والدبابات هاجمت في وقت سابق أهدافا لحركة حماس.



وأضاف " حركة حماس تتحمل المسؤولية عن الحادث وعن سلسلة الهجمات التي نفذت في الأشهر الأخيرة ، لقد اختارت حركة حماس تدهور الوضع الأمني ​​وعليها تحمل عواقب تصرفاتها ، وإن الجيش مستعد للغاية وسيستمر في التصرف بقدر ما هو ضروري لضمان سلامة الإسرائيليين".



وقصف الجيش الاسرائيلي، اليوم الجمعة، 8 أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ، وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرات ودبابات الجيش قصفت 8 أهداف ردا على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار خلال مسيرات العودة على حدود غزة.



وأمر جيش الاحتلال ، مساء اليوم ، المستوطنين في مناطق "غلاف غزة" بالبقاء في الأماكن القريبة من الملاجئ تجنبا لرد المقاومة الفلسطينية على قصف عدة أهداف في قطاع غزة.



واستشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من مراصد المقاومة على طول الحدود شرق قطاع غزة ، وأُصيب آخرون ، فيما أُصيب جندي إسرائيلي بجراح وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بالحرجة.