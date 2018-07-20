مشهد مؤثر لـ جرو يدفن قطة نافقة بالشارع .. فيديو

في مشهد مؤثر وحافل بالرحمة، دفن جرو قطة نافقة، للحفاظ على حرمة نفوقها بالشارع.



ويوضح فيديو تداوله رواد موقع التواصل، جروًا يحمل قطة صغيرة نافقة بفمه تمهيدًا لدفنها، ليحفر في الارض ويضعها داخل الحفرة، ويقوم بالردم على جسدها في مشهد يكشف الرحمة بقلوب الحيوانات.



ونال الفيديو إعجاب الرواد الذين اشادوا بموقف الكلب تجاه القطة النافقة، والرحمة التي ظهر بها الكلب في هذا الموقف.



