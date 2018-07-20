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جامعة المنصورة تشارك باحتفالية دخول الفرنسيسكان مصر منذ 800 عام

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:11 م
جامعة المنصورة تشارك
جامعة المنصورة تشارك باحتفالية دخول الفرنسيسكان مصر
همت الحسينى
شاركت كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة باحتفالية ”مصر حوار السلام والطمأنينة “ والتى ينظمها المركز الثقافى الفرنسسكانى بالجيزة بمدرسة نوتردام بمدينة رأس البر بدمياط احتفالا  بمرور ٨٠٠ عام على دخول الرهبان الفرنسيسكان مصر ولقاء الأب فرانسيس الاسيزى مع الملك الصالح أيوب عام 616 هجرية 1219 ميلادية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة وحضر الاحتفالية الانبا مكاريوس توفيق اسقف الاسماعيلية وسيناء للاقباط الكاثوليك ، الأب لوكاس حلمى نائب الرئيس الاقليمى للرهبان الفرنسسكان فى مصر ، الأب ميلاد شحاتة الفرنسسكانى مدير المركز الثقافى بالجيزة ، القمص بندليمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط ، القمص سويرس سليمان كاهن كنيسة العذراء مريم بدمياط ،

وحضر الاحتفالية من جامعة المنصورة الدكتورة أمينة شلبي عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عبد اللطيف استاذ الآثار الاسلامية والقبطية ونائب وزير الآثار السابق ، الدكتور حسين حجاج عميد كلية الفنون التطبيقية بدمياط سابقا وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية السياحة

وتضمنت فقرات الاحتفال مشاركة طلاب مدارس الفرنسيسكان ببعض الفقرات  الغنائيه وفقرة للمنشد علي الهلباوي وفريقه الموسيقي وتضمنت كلمة الدكتور محمد عبداللطيف استاذ الاثار الاسلاميه والقبطيه بكليه السياحه والفنادق علي مراحل حياه القديس فرانسيس الاسيزى ولقائه مع السلطان الملك الكامل وما تعرض له من حروب لرفع السلاح وتصميمه علي رفع الصليب بدل منه لنشر السلام ومقولته بان كل اخر هو اخ لي ونعمه من الرب وذلك حتي موته .

وأشارت الى أن الاحتفالية تؤكد السلام والطمأنينة والمحبة ، واليوم يتصل الحوار الإنساني، والفرنسيسكان تفردت بخدمتها ليست العقائدية فقط بل امتد إلى الحب والحوار والفن.

وأضاف الانبا مكاريوس توفيق ان الاحتفالية هى رسالة سلام ومحبة والتى بدأت من ٨٠٠ عام وأننا اليوم نقف أمام إثنين من الرجال قاموا بعمل شجاع في عصر كان يتسم بالعنف، ولكن استطاعوا أن يكتشفوا في كل واحد في الآخر كرامته الانسانية، وهذا يساعدنا للبحث عن طرق للسلام والحب ومحبة الاخر.
جامعة المنصورة تشارك باحتفالية دخول الفرنسيسكان مصر منذ 800 عام
جامعة المنصورة تشارك باحتفالية دخول الفرنسيسكان مصر منذ 800 عام
جامعة المنصورة تشارك باحتفالية دخول الفرنسيسكان مصر منذ 800 عام
جامعة المنصورة تشارك باحتفالية دخول الفرنسيسكان مصر منذ 800 عام
جامعة المنصورة تشارك باحتفالية دخول الفرنسيسكان مصر منذ 800 عام

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