الإليزيه: ماكرون لم يشاهد فيديو اعتداء معاونه على المواطنين

أكد مصدر بالإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يشاهد فيديو اعتداء أحد معاونيه على عدد من الأشخاص في يوم عيد العمال، حيث كان ينتحل صفة شرطيا، وأن الرئيس لم يقرر بنفسه تلك العقوبات الموقعة على حارسه المكلف بتأمينه خلال حملته الانتخابية.



وقال المصدر لموقع "فرانس انفو" الفرنسي، إن ماكرون كان متواجدا في استراليا وقت الكشف عن الفيديو وإنه تم وصف الواقعة للرئيس بإيجاز.



وأضاف المسؤول الفرنسي أن مدير مكتب ماكرون هو الذي قرر فرض العقوبات على ألكساندر بينالا وليس ماكرون، حيث تم وضعه رهن التحقيق لمدة 15 يوما وتعليق راتبه تمهيدا لإقالته من الإليزيه نهائيا.



وأعلنت النيابة العامة الفرنسية صباح اليوم اعتقال ألكسندر بينالا، مساعد مدير مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاشتباه في ممارسته أعمال عنف وانتحال وظيفة شرطي بعدما انتشر شريط فيديو يظهر فيه وهو يسحل امرأة ثم يضرب رجلا بوحشية خلال الاحتفالات بعيد العمال في باريس.