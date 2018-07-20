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أخبار العالم

تأشيرات مجانية إلى روسيا لعائلات حاملي بطاقات مشجعي المونديال

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:01 م
المشجعين في روسيا
المشجعين في روسيا
أ ش أ
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيكون لأفراد عائلات وأصدقاء الحاصلين على بطاقات المشجعين في بطولة كأس العالم لكرة القدم ، التي أقيمت مؤخرا في روسيا ، فرصة الحصول على تأشيرات مجانية لزيارة روسيا حتى نهاية العام الجاري، في مبادرة من موسكو لتنشيط السياحة.

وقال بوتين خلال لقاء اليوم الجمعة مع المتطوعين في تنظيم بطولة كأس العالم "كما قد تكونوا سمعتم ، اقترحت أن ينظر زملائي في تلك الإمكانية ، يتم اتخاذ القرارات ، وسنواصل منح تأشيرات دخول مجانية لحاملي بطاقات المشجعين حتى نهاية العام ، بينما سيكون لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم المسافرين معهم فرصة الحصول على تأشيرات مجانية" ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة لزيادة تدفق السياحة إلى بلاده ، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وكان بوتين اقترح في وقت سابق منح بطاقات مشجعين لأولئك الذين يحضرون الفعاليات الرياضية والثقافية الأخرى التي تنظَّم في روسيا.

ونظمت روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام خلال الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو الجاري ، وجعل البلد المنظم الحصول على بطاقات هوية للمشجعين أمرا مطلوبا لمشتري تذاكر أي مباراة من مباريات البطولة.

وتمنح بطاقات المشجعين حامليها حق استخدام المواصلات العامة مجانا ، لا سيما بالقطار بين المدن المستضيفة لمباريات البطولة ، كما تمنحهم امتيازات إضافية كتأشيرات الدخول المجانية إلى روسيا الاتحادية.

وأعلن بوتين بعد نهاية البطولة أن بلاده ستواصل منح تأشيرات دخول مجانية لحاملي تلك البطاقات حتى نهاية العام.

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