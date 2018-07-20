الأول مكرر بالثانوية: هزيمة المنتخب في المونديال أثرت في نفسيتي

قال الطالب سيف الدين محمد الأول مكرر _ علمي علوم، إنه علم نتيجة الثانوية العامة من مدرسته أثناء مشاهدته إحدى مباريات كأس العالم، ولم يخبر أحدا واستكمل المشاهدة دون احتفال.



وأوضح سيف خلال برنامج « معكم » مع الإعلامية « منى الشاذلي »، المذاع على فضائية « سي بي سي »، أن هزيمة المنتخب في مباريات كأس العالم أثرت بالسلب في نفسيته لدرجة أنه كان لا ينام، لافتا إلى أن والديه لم يكونا يمنعانه من مشاهدة المباريات.



من جانبها أكدت والدته أنها كانت تنتظره أمام اللجنة وتعرف ماذا فعل في الامتحان من تعبيرات وجهه دون أن يتكلم.