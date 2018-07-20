السعودية تستنكر إقرار قانون الدولة القومية للشعب اليهودي

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة العربية السعوية واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى "الدولة القومية للشعب اليهودي".



وأضاف المصدر ، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعة ، أن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان ، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



ودعا المصدر المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.