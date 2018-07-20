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أخبار العالم

المالكي: يجب إعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء البرلمان العراقي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:49 م
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
أ ش أ
شدد نائب رئيس الجمهورية العراقية ـ زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على ضرورة إعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب لينسجم مع قوانين الدولة والتقاعد العام.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية مساء اليوم الجمعة، عن المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون في بيان قوله :" إنه في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة بالموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي بشأن موقفه من قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب، أوضح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن من مهام مجلس النواب الجديد اعادة النظر في القانون الذي أصدره حول هيكلته وامتيازاته".

وأكد المالكي، حسب البيان، أن "هذا القانون لابد من اعادة تنظيمه ليكون منسجما مع القوانين الأخرى الخاصة بهيكليات مؤسسات الدولة، ومع قانون التقاعد العام والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالمجلس".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن اليوم، رفضه لقانون امتيازات النواب الذي اقره البرلمان، وفيما اكد تقديم طعن به، وأشار إلى أن القانون فيه تبعات مالية.

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