الطيران في أسبوع.. المصري يواصل جولاته التفقدية بالقطاع.. ويبحث خطة عمل مشتركة مع وزيرة السياحة.. والانتهاء من استعدادات موسم الحج.. وسقوط شبكة تهريب سرية داخل مطار القاهرة

وزير الطيران يتفقد مطاري الأقصر وسوهاج الدولي

وزيرا الطيران والسياحة يبحثان خطة عمل مشتركة للمرحلة القادمة

وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر.. ويوجه بدعم الشركات العالمية

مصر للطيران تنقل 50 ألف حاج خلال موسم الحج

مصر للطيران تشارك في معرض فارنبورو 2018 بإنجلترا

سفر أول فوج لحجاج القرعة 29 يوليو الجاري من برج العرب

الصالة الموسمية تودع أولى رحلات الحجاج 2 أغسطس المقبل

حجاج سيناء يغادرون إلى المدينة أول أغسطس

ضبط شبكة تهريب سرية داخل مطار القاهرة وتورط موظفين

شهد قطاع الطيران المدني، على مدار أسبوعه المنقضي، استمرارا لجولات وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، التفقدية على المطارات والشركات التابعة للوزارة والتي شملت هذا الاسبوع مطاري الأقصر وأسوان ومقر الشركة المصرية للمطارات، فضلا عن الانتهاء من استعدادات موسم الحج.وعلى ناحية أخرى، استقبل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، صباح الثلاثاء، بمكتبه بمقر الوزارة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لبحث سبل التعاون المشترك والنهوض بقطاعي السياحة والطيران بمصر.حضر اللقاء المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وحمدى صبحى مساعد وزيرة السياحة ولفيف من قيادات الوزارتين.وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران بالدكتورة رانيا المشاط والتى قدمت له التهنئة على توليه حقيبة وزارة الطيران المدنى، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين.وأكد الفريق يونس المصرى، الصلة الوثيقة والشراكة المتبادلة بين قطاعي الطيران والسياحة للمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث تعد كل من صناعة النقل الجوي والسياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمى والمحلى .وخلال اللقاء استعرض وزيرا الطيران والسياحة خطة عمل الوزارتين خلال المرحلة القادمة وكيفية الاستفادة من شبكة خطوط مصر للطيران وشركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بالسوق المصرى للمساهمة في تنشيط حركة السياحة والسفر الوافدة لمصر من خلال تقديم منتج سياحي متكامل وإطلاق مبادرات مشتركة تحفز السائح العربي والأجنبي على زيارة المقاصد السياحية والأثرية والتى تذخر بها مصر، كما تم الاتفاق على رفع كفاءة المطارات المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة لتكون خير مركز لاستقبال السائحين من جميع أنحاء العالم.وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على أهمية عقد لقاءات دورية واستمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين للوقوف على نتائج الأعمال ووضع حلول سريعة لأي متغيرات على صناعة السياحة والسفر المصرية من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية بما يتماشى مع سياسات الدولة فى تنمية مصادر الدخل القومى.قام الفريق يونس المصرى، بزيارة تفقدية لمطاري الأقصر وسوهاج الدولى والذى يعد من أهم مطارات الوجه القبلى حيث يعتبر بمثابة الشريان الرئيسى لتحقيق التنمية لمنطقة صعيد مصر ، وتقوم الشركة الوطنية مصر للطيران وعدد من شركات الطيران المصرية والعربية بتسيير رحلات منتظمة من المطار الى العديد من الدول العربية.ورافق الوزير خلال الزيارة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وكان في استقبالهما اللواء طيار هانى رمزى مدير مطار سوهاج الدولى.بدأت الجولة بتفقد وزير الطيران لمبنى الركاب وصالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات بالاضافة الى حقًّل الطائرات والترمك وبرج المراقبة والمنشآت الإدارية بالمطار.وخلال الجولة إطلع وزير الطيران، على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن القدرة الاستيعابية وامكانيات المطار واطمأن على انتظام حركة السفر والوصول و الاٍستعدادات النهائية لاٍستقبال موسم الحج وطالب بتوفير كافة سبل الراحة وتذليل كافة العقبات لحجاج بيت الله الحرام من اهالى الصعيد .كما وجه بتيسير إجراءات السفر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار لسرعة إنهاء الإجراءات ، مع ضرورة توفير اماكن مناسبة للمودعين وذلك بساحات الاٍنتظار خارج مبنى الركاب وكذلك بتنميط قاعات الانتظار وصالات السفر والوصول بجميع المطارات المصرية .وفى نهاية الزيارة وجه وزير الطيران بالعمل على زيادة الحركة الجوية بالمطار بما يتماشى مع الخطة الاستيراتيجية الشاملة التى تنتهجها الدولة خلال الفترة الحالية لتنمية محافظات الصعيد لاسيما محافظتى قنا وسوهاج.وعلى مستوى الشركات القابضة، شاركت مصر للطيران في فعاليات معرض فارنبورو الجوي والتي تستمر فعالياته حتى 22 يوليو الجاري في مدينة هامبشير بالمملكة المتحدة.جاءت مشاركة مصر للطيران من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وإيهاب غازي مساعد رئيس الشركة وبحضور ما يقرب من 80.000 زائر من خبراء السياحة والطيران، هذا بالإضافة إلى أكثر من 600 عارض من شركات الطيران والشركات المصنعة للطائرات وغيرها من الجهات المعنية بصناعة النقل الجوي.وفي هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل أثناء زيارته للمعرض "يسعدنا التواجد والمشاركة سنويًا في معرض فارنبرو الجوي للوقوف على آخر التطورات التي تشهدها صناعة النقل الجوي كما ندرس احتياجات الشركة من سوق الطيران وما يتناسب مع شبكة خطوطنا الجوية، وقد حرصنا خلال مشاركتنا في المعرض هذا العام بعقد العديد من اللقاءات مع شركائنا في صناعة النقل الجوي ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها خطة تحديث الأسطول ".وأوضح عادل قائلًا: "نحن ماضون في تحقيق استراتيجيتنا، فمع حلول الربع الأول من العام القادم 2019، سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الشأن مع استلام أول طائرات صفقة الطائرات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة مؤخرا خلال معرض دبي للطيرانAirshow Dubai."وﻳـﻌـد ﻣﻌﺮض ﻓﺎرﻧﺒﻮرو اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻄﻴﺮان أﺣﺪ أﻛﺒﺮ الملتقيات اﻟﺪوﻟﻴﺔ وهو من أكبر المعارض المعنية بصناعة النقل الجوي ويتبادل الدور سنويًا مع معرض باريس حيث يحصد كلا المعرضين أكبر وأهم صفقات شراء الطائرات فى كل عام، كما يشهد العديد من العروض الجوية للطائرات وتتنافس الشركات المصنعة على عرض أحدث ابتكاراتهم وتقنياتهم من طرازات الطائراتوأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، أنها أتمت كافة استعدادها لموسم الحج لهذا العام، وذلك بالتعاون مع كافة الهيئات والجهات المعنية في هذا الشأن وكذلك بالتنسيق مع الجانب السعودي.من جانبه، صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المتوقع أن تنقل الشركة الوطنية نحو 50 ألف حاج من حجاج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية وحجاج القرعة والتضامن وكذلك حجاج الترانزيت.وأضاف رئيس شركة مصر للطيران، أن أولى رحلات الحج ستقلع من مطار برج العرب بالإسكندرية لسفر أول الأفواج من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة وذلك اعتبارًا من 29 يوليو الجاري، موضحا أن إصدار تذاكر الحج قد بدأ منذ أمس الأحد.وبدوره، أعلن الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن بيع تذاكر الحج، متاح في مكاتب البيع المخصصة للعمل خلال موسم الحج، والمتواجدة في أكاديمية الشرطة بالعباسية لخدمة حجاج القرعة وبمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لحجاج التضامن، بالإضافة الى مكتب مبيعات شبرا بأبراج أغاخان لإصدار تذاكر حج الافراد والسياحة والهيئات الحكومية.وقال شريف عزت، إنه من المقرر أن تبدأ مرحلة السفر للحجاج من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة إلى المدينة المنورة إعتبارًا من 2 أغسطس القادم لسفر حجاج قرعة محافظتي الجيزة وبورسعيد وذلك بإقلاع أولى رحلاتها في تمام الساعة الثانية فجرًا، بينما تقلع أولى الرحلات المتجهة إلى جدة يوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس القادم في تمام الساعة 20:20 مساءً ولذلك لسفر حجاج قرعة محافظتي جنوب وشمال سيناء.يأتي ذلك بناءا على توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتوفير كل ما لدى الشركة الوطنية مصر للطيران وجميع الشركات والهيئات التابعة للوزارة، من إمكانات وتسهيلات لخدمة حجاج بيت الله الحرام حتى نهاية الموسم، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.وفي مطار القاهرة الدولي، تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبني الركاب رقم 2، برئاسة أحمد العشري مدير الجمرك بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة.وقالت مصادر جمركية، إنه بناء على إخبارية سرية بوجود شبكة لتهريب الهواتف المحمولة مكونة من المدعو ع . ج . ط والمدعو ا . م . س موظفين بإحدى الجهات التى تعمل داخل مطار القاهرة الجوى بالمشاركة مع ع. م . م من خارج المطار.تم العرض على أحمد العشرى مدير الجمرك، الذي قرر تكليف كل من أحمد سعد عبدالمطلب وفوزى العميرى مديرى الحركة لمتابعة وتنفيذ الإخبارية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بمطار القاهرة، وتم ضبطهم وهم يقومون بتهريب 50 هاتف محمول ماركة آيفون 7 على مراحل فى جيوبهم عند تسليمها للمدعو ع . م . م والذى يرتدى جلباب أبيض وينتظرهم خارج مبنى مطار القاهرة الدولى.قرر محمد قناوى مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 54 لسنة 2018 لهم والعرض علي إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، وتم إحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.