التخطيط: تعزيز التكنولوجيا لن يكفي لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن تعزيز التكنولوجيا والابتكار لن يكن كافيًا بمفرده لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.



وحددت "السعيد" في تصريحات لها اليوم، عدة محاور لتحقيق التنمية المطلوبة من بينها تعاون الجهات المعنية لتعزيز الحوكمة وتحسين البيئة السياسية وتطوير المهارات والقدرات الابتكارات للموارد البشرية واعادة تعبئة الموارد وتنشيط التجارة.



وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن المحور الثالث يتمثل في الرصد والمتابعة المستمرة لمراجعة النتائج المحققة، موضحة أن الحكومة تحرص علي القيام بدور فعال في تسريع الاستثمارات في التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف المساهمة في الاقتصاد المعرفي والذي بدوره يقود إلى ثورة صناعية.

