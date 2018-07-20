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توك شو

صينية تنتقم من زوجها بطريقة بشعة .. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:58 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو، يرصد انتقام امرأة صينية من زوجها بعد أن اكتشفت خيانته لها.

ويظهر في الفيديو امرأة تجلس بمقدمة سيارة سوداء من الخارج، ويجلس زوجها وعشيقته داخل السيارة.

وتصرخ الزوجة في الشارع، وتضرب الزجاج الأمامي للسيارة بالعصا قائلة: "افتح باب السيارة.. نذل، اخرج من السيارة، هيا".

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