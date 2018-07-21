البترول: لدينا استراتيجية لاستغلال الفرص المتاحة للنفاذ لإفريقيا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توقيع الوزارة علي مذكرة تفاهم مع احدى الشركات الماليزية لتسويق وإنتاج الزيوت عالية الجودة و النفاذ للسوق الإفريقي، تؤكد استراتيجية مصر لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتحسين أداء القطاع البترولي و التعاون مع المؤسسات الأجنبية.



وأوضح وزير البترول في تصريحات له أمس، أن المشروع المستهدف يسعي لتحسين مواصفات المنتجات البترولية المتخصصة و التي تعتمد علي أحدث الوسائل التكنولوجية لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض للسوق الأفريقي وبذل المزيد من الجهود للاستثمار في قطاع البنية التحتية مما سيكون له مردود إيجابي علي دعم الاقتصاد القومي وترشيد الاستيراد من الخارج وتوفير النقد الأجنبي.

