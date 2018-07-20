أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم

قال الدكتور سليمان غريب، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب قصر العيني، إن 50% من متعدي سن الخمسين عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بسبب تصلب الشرايين مع تقدم السن.



وأضاف " غريب " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الضغط المصاحب للفرد منذ سنوات طويلة يكون أكثر خطورة على من يتعدى سن الخمسين.



وتابع:" من الضروري تحديد الدواء المناسب للفرد المصاب بالضغط، وفقا لحالة كل مريض".

