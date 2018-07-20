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أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:10 م
سليمان غريب
سليمان غريب
هاني حسين
قال الدكتور سليمان غريب، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب قصر العيني، إن 50% من متعدي سن الخمسين عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بسبب تصلب الشرايين مع تقدم السن.

وأضاف " غريب " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الضغط المصاحب للفرد منذ سنوات طويلة يكون أكثر خطورة على من يتعدى سن الخمسين.

وتابع:" من الضروري تحديد الدواء المناسب للفرد المصاب بالضغط، وفقا لحالة كل مريض".

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