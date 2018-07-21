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اليوم.. تنظيم نهائي مسابقة تحدي إنترنت الأشياء بالإسكندرية

السبت 21/يوليه/2018 - 01:06 ص
.اليوم..البحث العلمي
.اليوم..البحث العلمي تنظم نهائي مسابقة تحدي إنترنت الأشياء
أحمد عبد العزيز
نظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فعاليات نهائي مسابقة "تحدي إنترنت الأشياء"، اليوم السبت، بمجمع الإبداع، في مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، بالإسكندرية؛ تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقدمت الأكاديمية الدعم المادى والفنى والتوجيهى من خلال هذا التحدي لـ50 مشروع تخرج في مجال "إنترنت الأشياء"، حيث تبلغ قيمة الدعم للمشروعات في هذا المجال مليون جنيه مصري، وسيتم المنافسة لاختيار أفضل ثلاثة مشروعات تمنحها الأكاديمية ثلاث جوائز مالية.

ويأتي ذلك في إطار أحد البرامج المهمة التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في 2012/2013 لدعم مشروعات التخرج لطلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية، وهو برنامج بعنوان "مشروعي بدايتى"، كما سيقام معرض على هامش الفعاليات لتشجيع الشباب للحاق بركب الدول المنتجة لهذه المعرفة والمصدرة لها.

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