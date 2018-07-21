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برلمان

8 ملايين جنيه لرصف شوارع المنيب

السبت 21/يوليه/2018 - 01:59 ص
رصف الطرق
رصف الطرق
أحمد أيمن
قال النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول جيزة، إنه بالتنسيق مع اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة ورئيس حي جنوب الجيزة حصل على اعتماد إضافي بمبلغ ثمانية ملايين جنيهًا في الخطة الاستثمارية لعام 2019/2018.

وأوضح "رياض" في بيان له، أن المبلغ المضاف يتم العمل من خلاله على تلبية احتياجات أهالي المنيب وتطوير ورصف شارع المجزر الآلي بالمنيب، مشيرا إلى أن المبالغ المخصصة لرصف وتطوير دائرة أول الجيزة قليلة.

ولفت "نائب الجيزة" إلى أن الميزانية المخصصة لا تصلح لتنفيذ أي تطوير داخل الدائرة ، مطالبًا في الوقت ذاته أهالي المنيب بالمحافظة على ما تم إنجازه من رصف الشوارع حتى يظهر الوجه الجميل لأهالي الجيزة.

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