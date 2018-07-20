لجنة المرأة بالأهلي تنظم ندوة للتنمية البشرية بمدينة نصر

نظمت لجنة المرأة بالنادي الأهلي، مساء اليوم، الجمعة، ندوة للتنمية البشرية في فرع النادي بمدينة نصر، تحت عنوان «حقق أهدافك.. واستمتع بحياتك»، لشرح العديد من الأمور المتعلقة بتطوير الشخصية وتحقيق الأهداف.



‎واستضافت الندوة عماد طلعت، خبير التنمية والتطوير بالفيدرالية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة، في حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.



‎وشهدت الندوة ترتيبات كبيرة من جانب محمد يوسف، رئيس اللجنة العليا للجان، والدكتورة عزة زيان، رئيس لجنة المرأة بالنادي، من أجل تحقيق أكبر استفادة للمشاركين بها.