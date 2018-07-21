برلمانية: قانون تنمية الصعيد رسالة واضحة قبل مؤتمر الشباب

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، موضحة أن هذا القانون يوفر فرص عمل لأهالى الجنوب، ويعتبر استجابة لرؤية الرئيس السيسى نحو ضرورة أن يكون للصعيد رقم صحيح فى معادلة التنمية الشاملة.



وأوضحت "فهيم"، في بيان لها، أن القانون رسالة واضحة قبل عقد مؤتمر الشباب المقبل، عن استجابة الدولة لمطالبهم وتحويل تصوراتهم نحو بناء المستقبل إلى أمر واقع، فهم من طالبوا خلال مؤتمر الشباب فى أسوان بتنمية الصعيد والاهتمام به.



وأردفت النائبة أن القانون يأتى ضمن خطة الدولة للاهتمام برفع معدلات التنمية والاهتمام بالمناطق الأشد احتياجًا وفى مقدمتها الصعيد، فالرئيس وعد بتنمية الصعيد وأصدر توجيهاته لأجهزة الدولة والحكومة للمضى فى مسارات تحسين أحوال أهل الصعيد على كل المستويات، من خلال تنمية شاملة وملموسة.



كما أن الهيئة ستقوم بوضع خطة تنموية لعدد من المشروعات فى مجال الإسكان أو الصحة أو البيئة، لذلك بحسب نوعية المشروع يتم تحديد الوزارة المشاركة فى التنمية.