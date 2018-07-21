ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: قانون تنمية الصعيد رسالة واضحة قبل مؤتمر الشباب

السبت 21/يوليه/2018 - 06:00 ص
النائبة فايقة فهيم
النائبة فايقة فهيم
أحمد أيمن
أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، موضحة أن هذا القانون يوفر فرص عمل لأهالى الجنوب، ويعتبر استجابة لرؤية الرئيس السيسى نحو ضرورة أن يكون للصعيد رقم صحيح فى معادلة التنمية الشاملة.

وأوضحت "فهيم"، في بيان لها، أن القانون رسالة واضحة قبل عقد مؤتمر الشباب المقبل، عن استجابة الدولة لمطالبهم وتحويل تصوراتهم نحو بناء المستقبل إلى أمر واقع، فهم من طالبوا خلال مؤتمر الشباب فى أسوان بتنمية الصعيد والاهتمام به.

وأردفت النائبة أن القانون يأتى ضمن خطة الدولة للاهتمام برفع معدلات التنمية والاهتمام بالمناطق الأشد احتياجًا وفى مقدمتها الصعيد، فالرئيس وعد بتنمية الصعيد وأصدر توجيهاته لأجهزة الدولة والحكومة للمضى فى مسارات تحسين أحوال أهل الصعيد على كل المستويات، من خلال تنمية شاملة وملموسة.

كما أن الهيئة ستقوم بوضع خطة تنموية لعدد من المشروعات فى مجال الإسكان أو الصحة أو البيئة، لذلك بحسب نوعية المشروع يتم تحديد الوزارة المشاركة فى التنمية.

ترشيحاتنا

وفد قطري يصل إلى القاهرة في زيارة قصيرة

برشلونة يغري تشيلسي بمقابل مادي كبير لضم ويليان

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

بعد أزمة ترامب.. لماذا لا يثق الرؤساء الأمريكيون في جهاز المخابرات؟

الصعايدة مبدعون حتى في البكاء.. كيف يحزن أهل الأقصر على موتاهم

صحف اليوم.. التعليم العالى: البنك الدولي يجدد مساندته لاستراتيجية مصر الطموحة.. بدء قبول حملة الثانوية المعادلة من 24 يوليو إلى 15 أغسطس.. وزير داخلية إيطاليا: أثق في السيسي بشأن التوصل لقتلة ريجيني

أحمد حجازي يتصدر قائمة 11 لاعبا خيبوا آمال منتخباتهم في مونديال روسيا

خبير اقتصادي: العملة التركية فقدت 30% من قيمتها.. فيديو

مكتبة الإسكندرية تنظم دورة متقدمة في فهرسة المخطوط العربي

وفاة حلاق بغيبوبة سكر أثناء تحريره محضرا داخل قسم شرطة بنى سويف

محمد حامد: أردوغان استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.. فيديو

مي سليم تنشر صورة مع صديقتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

فيديو

رأس الحانوت.. حكاية أشهر خلطات التوابل الإفريقية
والد الشاب المتوفى بالدقهلية: الدكاترة أعطوا لابنى مخدرات.. فيديو
لمحاربة العطش طريقة تحضير عصير أناناس بالجزر
من البرجر للبيتزا.. 7 أطعمة نتناولها بشكل خاطئ
محمد حامد: أردوغان استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟