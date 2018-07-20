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تعليم

تنسيق الجامعات 2018 .. طريقة حساب المجموع الاعتباري للشهادة اليمنية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:35 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أعلن موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد الإلكتروني طريقة حساب المجموع الاعتباري بالنسبة للشهادات المعادلة العربية الشهادات المعادلة الثانوية اليمنية.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات بجلستيه بتاريخ 4/12/1997 ، 21/11/2006 أن يتم قبولهم وفقًا للضوابط الآتية:

(أ) تقديم تسلسل دراسي بدءً من شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ثم الصف الأول والثاني الثانوي على أن يعتمد هذا التسلسل من المكتب الثـقـافي للسفارة المصرية باليمن.

(ب) ألا يقل سن الطالب عند تقديم الأوراق لمكتب التنسيق عن 16 عاما.

(ﺠ) أن يقدم الطالب شهادة الإعدادية مع إشتراط مرور ثلاث سنوات على الحصول عليها.

(د) أن يكون ولي أمر الطالب يعمل بصفة رسمية في دولة اليمن ومقيم إقامة قانونية وفعلية لمدة لا تقل عن عام.

(هـ) التأكد من مرافقة الطالب لولى أمره خلال فترة الدراسة.

(و) استيفاء الطالب لاستمارة الوافدين من وزارة التعليم اليمنية واعتمادها من المستشار الثـقـافي المصري والسفارة المصرية باليمن.

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