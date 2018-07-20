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عندما تتعلق مصائر الملايين بـ تغريدة.. كيف ينشط الزعماء على تويتر

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:16 م
صدى البلد
ميس رضا
عندما تتعلق مصائر
لم تعد وسائل مواقع التواصل الاجتماعي منصة للحديث بين المتابعين فقط ووسيلة للبحث عن الترفيه كما يعتقد البعض، بل أصبحت موقعا مهما للأوساط الدبلوماسية والسياسية وصلت لحد إعلان قرارات ومواقف رسمية وقرارات سياسية من قبل عدد من الرؤساء والسياسيين أبرزهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذي أثار جدلا كبيرا بتغريداته، لينضم وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون إلى قائمة الساسة، حيث أعلن استقالته بشكل صريح على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وجاء موقع "تويتر" على رأس مواقع التواصل الاجتماعى الذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل رؤساء وقادة العالم بعدما كان الأمر لا يصل لخيال رواده، أن يكون بمثابة وسيلة للرؤساء والقادة لتوصيل آرائهم والتواصل مع جمهورهم والتعبير عن وجهات النظر للمعارضين.


عندما تتعلق مصائر
القادة والزعماء من أكثر الشخصيات متابعة عبر تويتر استنادًا لأحدث الدراسات التى يقوم بها موقع تويبلوماسى المختص بإعداد دراسة وتقارير رسمية عن حسابات الزعماء والرؤساء ومدى تفاعل على مواقع التواصل الإجتماعى وتفاعلهم فيما بينهم .

دونالد ترامب زعيم تويتر 
يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو زعيم «تويتر» الذي اختار إهمال المنابر الصحفية ولجأ إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لنشر قراراته مباشرة إلى العالم حيث يأتي على رأس الرؤساء المتواجدين بموقع التدوين القصير تويتر، ويحظى بمتابعة كبيرة على موقع تويتر إذ يتابع حسابه ما يزيد عن 43 مليون متابع من أرجاء العالم كافة.

ويعتبر ترامب من أنشط الرؤساء عبر تويتر، إذ لا يمر يوم تقريبًا دون أن يغرد الرئيس الأمريكي، كما أنه يستخدم تويتر كمنصة للإعلان عن رأيه ومواقفه من قضايا مختلفة، خاصة اشتباكه مع الرئيس الكوري الشمالي فيما يخص البرنامج النووي والصاروخي الكوري الشمالي.

البابا فرانسيس
يأتى البابا فرانسيس ضمن أحد أهم القادة العالميين باعتباره على رأس كبرى المؤسسات الدينية في العالم، الكنيسة الكاثوليكية، ويحظى البابا فرانسيس بشعبية كبيرة لمواقفه الإنسانية من الفقراء واللاجئين، وشعبيته هذه انتقلت لحسابه عبر موقع تويتر، إذ يتابع البابا ما يزيد عن 15 مليون لحسابه باللغة الإنجليزية، ويستغل البابا الحساب لدعم القضايا التي يبدى اهتمامًا كبيرًا به مثل الفقراء واللاجئين وغيره.
عندما تتعلق مصائر
باراك أوباما أول المنضمين عالميا 
كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما أول زعيم في العالم يستعين بـ«تويتر» لأغراض سياسية وليس لأغراض التواصل الاجتماعي، حينما كان سيناتور فى ولاية إلينوي عام 2007.

الملكة رانيا الأولى عربيًا 
كانت الملكة رانيا هي أول شخصية قيادية عربية تنضم إلى «تويتر»، ويعتبر حسابها أكثر الحسابات العربية متابعةً وثاني حساب لقيادية عالمية بعد وزيرة خارجية الهند

وبدأت الملكة رانيا بالتغريد شخصيًا في مايو 2009 عند زيارة البابا بنديكت الثامن إلى الأردن، ولا تزال بالتفاعل النشط نفسه عبر حسابها. واعتبرت في تصريح صحفي سابق أن «تويتر» هو طريقة عظيمة لمشاركة القضايا التي تشغلها مع الناس والاستماع إلى أفكارهم وحثهم على دعم قضاياها.

الملك سلمان... الأكثر تأثيرًا
تربع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على عرش قائمة حسابات الزعماء الـ50 الأكثر تأثيرًا في العالم عبر «تويتر»، بمعدل 145 ألف تغريدة أو إعادة تغريد، والأكثر شعبية وتأثيرًا فى الأوساط السياسية العربية والعالمية 

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