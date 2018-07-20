عندما تتعلق مصائر الملايين بـ تغريدة.. كيف ينشط الزعماء على تويتر

وجاء موقع "تويتر" على رأس مواقع التواصل الاجتماعى الذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل رؤساء وقادة العالم بعدما كان الأمر لا يصل لخيال رواده، أن يكون بمثابة وسيلة للرؤساء والقادة لتوصيل آرائهم والتواصل مع جمهورهم والتعبير عن وجهات النظر للمعارضين.
دونالد ترامب زعيم تويتر
يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو زعيم «تويتر» الذي اختار إهمال المنابر الصحفية ولجأ إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لنشر قراراته مباشرة إلى العالم حيث يأتي على رأس الرؤساء المتواجدين بموقع التدوين القصير تويتر، ويحظى بمتابعة كبيرة على موقع تويتر إذ يتابع حسابه ما يزيد عن 43 مليون متابع من أرجاء العالم كافة.
ويعتبر ترامب من أنشط الرؤساء عبر تويتر، إذ لا يمر يوم تقريبًا دون أن يغرد الرئيس الأمريكي، كما أنه يستخدم تويتر كمنصة للإعلان عن رأيه ومواقفه من قضايا مختلفة، خاصة اشتباكه مع الرئيس الكوري الشمالي فيما يخص البرنامج النووي والصاروخي الكوري الشمالي.
البابا فرانسيس
يأتى البابا فرانسيس ضمن أحد أهم القادة العالميين باعتباره على رأس كبرى المؤسسات الدينية في العالم، الكنيسة الكاثوليكية، ويحظى البابا فرانسيس بشعبية كبيرة لمواقفه الإنسانية من الفقراء واللاجئين، وشعبيته هذه انتقلت لحسابه عبر موقع تويتر، إذ يتابع البابا ما يزيد عن 15 مليون لحسابه باللغة الإنجليزية، ويستغل البابا الحساب لدعم القضايا التي يبدى اهتمامًا كبيرًا به مثل الفقراء واللاجئين وغيره.
كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما أول زعيم في العالم يستعين بـ«تويتر» لأغراض سياسية وليس لأغراض التواصل الاجتماعي، حينما كان سيناتور فى ولاية إلينوي عام 2007.
الملكة رانيا الأولى عربيًا
كانت الملكة رانيا هي أول شخصية قيادية عربية تنضم إلى «تويتر»، ويعتبر حسابها أكثر الحسابات العربية متابعةً وثاني حساب لقيادية عالمية بعد وزيرة خارجية الهند.
وبدأت الملكة رانيا بالتغريد شخصيًا في مايو 2009 عند زيارة البابا بنديكت الثامن إلى الأردن، ولا تزال بالتفاعل النشط نفسه عبر حسابها. واعتبرت في تصريح صحفي سابق أن «تويتر» هو طريقة عظيمة لمشاركة القضايا التي تشغلها مع الناس والاستماع إلى أفكارهم وحثهم على دعم قضاياها.
الملك سلمان... الأكثر تأثيرًا
تربع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على عرش قائمة حسابات الزعماء الـ50 الأكثر تأثيرًا في العالم عبر «تويتر»، بمعدل 145 ألف تغريدة أو إعادة تغريد، والأكثر شعبية وتأثيرًا فى الأوساط السياسية العربية والعالمية