عندما تتعلق مصائر الملايين بـ تغريدة.. كيف ينشط الزعماء على تويتر

لم تعد وسائل مواقع التواصل الاجتماعي منصة للحديث بين المتابعين فقط ووسيلة للبحث عن الترفيه كما يعتقد البعض، بل أصبحت موقعا مهما للأوساط الدبلوماسية والسياسية وصلت لحد إعلان قرارات ومواقف رسمية وقرارات سياسية من قبل عدد من الرؤساء والسياسيين أبرزهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذي أثار جدلا كبيرا بتغريداته، لينضم وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون إلى قائمة الساسة، حيث أعلن استقالته بشكل صريح على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".وجاء موقع "تويتر" على رأس مواقع التواصل الاجتماعى الذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل رؤساء وقادة العالم بعدما كان الأمر لا يصل لخيال رواده، أن يكون بمثابة وسيلة للرؤساء والقادة لتوصيل آرائهم والتواصل مع جمهورهم والتعبير عن وجهات النظر للمعارضين.

القادة والزعماء من أكثر الشخصيات متابعة عبر تويتر استنادًا لأحدث الدراسات التى يقوم بها موقع تويبلوماسى المختص بإعداد دراسة وتقارير رسمية عن حسابات الزعماء والرؤساء ومدى تفاعل على مواقع التواصل الإجتماعى وتفاعلهم فيما بينهم

.

دونالد ترامب زعيم تويتر



يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو زعيم «تويتر» الذي اختار إهمال المنابر الصحفية ولجأ إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لنشر قراراته مباشرة إلى العالم حيث يأتي على رأس الرؤساء المتواجدين بموقع التدوين القصير تويتر، ويحظى بمتابعة كبيرة على موقع تويتر إذ يتابع حسابه ما يزيد عن 43 مليون متابع من أرجاء العالم كافة .

ويعتبر ترامب من أنشط الرؤساء عبر تويتر، إذ لا يمر يوم تقريبًا دون أن يغرد الرئيس الأمريكي، كما أنه يستخدم تويتر كمنصة للإعلان عن رأيه ومواقفه من قضايا مختلفة، خاصة اشتباكه مع الرئيس الكوري الشمالي فيما يخص البرنامج النووي والصاروخي الكوري الشمالي .

البابا فرانسيس



يأتى البابا فرانسيس ضمن أحد أهم القادة العالميين باعتباره على رأس كبرى المؤسسات الدينية في العالم، الكنيسة الكاثوليكية، ويحظى البابا فرانسيس بشعبية كبيرة لمواقفه الإنسانية من الفقراء واللاجئين، وشعبيته هذه انتقلت لحسابه عبر موقع تويتر، إذ يتابع البابا ما يزيد عن 15 مليون لحسابه باللغة الإنجليزية، ويستغل البابا الحساب لدعم القضايا التي يبدى اهتمامًا كبيرًا به مثل الفقراء واللاجئين وغيره .