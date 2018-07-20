تنسيق الجامعات 2018..الأوراق المطلوبة للشهادة الثانوية الكويتية

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني ببوابة الحكومة المصرية أنه يتم قبول طلاب الشهادات الثانوية الكويتية للالتحاق بالجامعات والمعاهد يمصر، مشيرًا إلى أنه يتم معادلة المستوى العلمي لشهادة الثانوية العامة الكويتية نظام مقررات شعبتي(الأدبي والعلمي) بدولة الكويت بشهادة الثانوية العامة المصرية بمرحلتيها بمصر .



كما يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية (النظام الموحد) بما تحتويه من معدلات تراكمية وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.



وأوضح المكتب أن هناك إرشادات خاصة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الكويتية في مصر، وهي الثانوية الكويتية نظام المقررات، حيث يتم حساب المجموع الإعتباري للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية(نظام المقررات) بالجامعات المصرية وذلك على النحو التالي: يتم استبعاد (المواد الدينية والتربية الإسلامية – التربية الرياضية – السلوك والمواظبة – التربية العسكرية – التربية الوطنية) مثل باقي الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة، وتجمع الدرجات الحاصل عليها الطالب في جميع المواد المتبقية مع الأخذ في الإعتبار بعدد الساعات المعتمدة الموجودة بالشهادة (مجموع حاصل ضرب عدد الساعات لكل مادة في درجة المادة) وذلك بعد حذف المواد المشار اليها بعاليه.



لحساب النسبة المئوية يتم قسمة مجموع حاصل ضرب عدد الساعات لكل مادة في درجة المادة على مجموع عدد الساعات، لحساب المجموع الإعتباري للطالب بالدرجات يتم ضرب ناتج بند(ت) أعلاه في 410، يشترط استيفاء الطالب للمواد المؤهلة للقبول بكل كلية ومعهد، واستيفائه لدراسة هذه المواد المؤهلة في السنتين الأخيرتين(الثالثة والرابعة)كاملة، ويسمح للطالب باستكمال المواد الدراسية التي تنقصه والتي تم دراستها بنجاح في السنتين الأوليين(الأولى والثانية)وبحد أقصى مادتان فقط.



وحول الثانوية الكويتية نظام المعدل التراكمي لثلاث سنوات (النظام الموحد)، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية (النظام الموحد) بما تحتويه من معدلات تراكمية وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 في ضوء قرارات المجلس الأعلي للجامعات الصادرة في هذا الشأن.



وفي صعيد متصل، أعلن المكتب قواعد قبول الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة وتحديد عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين عليها في العام الجامعي 2018/2019 ، وهي: يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية عام 2018 والمتقدمين لتنسيق 2018 بالجامعات المصرية فى العام الجامعي 2018/2019 ، وفقًا لعدة ضوابط، منها التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات والقرارات الوزارية السابقة الصادرة فى هذا الشأن والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب ضرورة تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولي أمره فى البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية، أثناء فترة الدراسة فى المدة التي تمنح الشهادة على أساسها وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو جواز سفر موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج.



ويتم تحديد عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية من الدول العربية في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة وهي: (نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في نفس العام)، ويتم حسابها، أولا: يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمي لكل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية على حده إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم العلمي، ثانيا: يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة الأدبي لكل دولة عربية على حده إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم الأدبي، ثالثا: يكون إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن 5% وفي حالة كان إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية أقل من 5% مثلا 4% يتم رفع النسبة المرنة لكل دولة بضربها في 5/4 أي (1.25) ليصبح إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية 5%، وهو الأمر الذي يستوجب ضرورة تنسيق الشهادات الثانوية العامة العربية مجتمعه في وقت واحد .



رابعا: يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة من أنواع الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة على حده في كل كلية أو معهد، بضرب النسبة المخصصة لكل شهادة في عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية فى كل كلية أو معهد مع عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى.. خامسا: ألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية عن مكان واحد في كل كلية أو معهد.. سادسا:يتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة منها.. سابعا: فى حالة تقدم عدد يقل عن 100 طالب فى أي شهادة معادلة عربية يتم تطبيق قواعد حساب النسبة المخصصة لكل شهادة فى ضوء ما ورد فى البنود- سالفة الذكر أعلاه- وبشرط أن يكون الحد الأدنى للشهادة المعادلة العربية لا يقل عن 90٪ لقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار، ولا يقل عن 85٪ لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة(عمارة) وفى ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة.