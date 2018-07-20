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فن

أشرف عبد الباقي ومغاوري ضيفا الساعة الأخيرة بالقومي للمسرح.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:36 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أقيم، منذ قليل، عرض الساعة الأخيرة بمسرح الغد ضمن عروض الدورة الـ 11 للمهرجان القومي للمسرح، وحظي العرض بإقبال جماهيري كبير، ورفع لافتة كامل العدد، كما حضر النجوم أشرف عبدالباقى وسامى مغاورى ووفد سودانى فنى وغيرهم لمشاهدة العرض وتهنئة فريق العمل.

يذكر أن العرض إخراج: ناصر عبد المنعم وتأليف: عيسى جمال الدين، إعداد موسيقي : أحمد حامد ومصمم الديكور والملابس : محمد هاشم، مصمم الإضاءة : طارق عليان – محمد عشري، ومن بطولة شريف صبحي - سامية عاطف - معتز السويفي - محمود الزيات - محمد دياب - نائل علي -بمشاركة نورهان أبو سريع - محمد حسيب.

ويتناول الساعة الأخيرة في حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما والمعاناة النفسية التي مر بها نتيجة ضربه المدينة اليابانية بأول قنبلة نووية في التاريخ.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح ، تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالي، وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب ،وتقام عروضه فى 13 دار عرض مسرحي.
أشرف عبد الباقي ومغاوري ضيفا الساعة الأخيرة بالقومي للمسرح.. صور
أشرف عبد الباقي ومغاوري ضيفا الساعة الأخيرة بالقومي للمسرح.. صور
أشرف عبد الباقي ومغاوري ضيفا الساعة الأخيرة بالقومي للمسرح.. صور

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